Tesla Powerwall в Австралии лишает прибыли «газовые картели»

Система хранения энергии Tesla Powerwall в Австралии уже приносит владельцам многомиллионную прибыль, а с недавних пор еще и лишает доходов австралийские «газовые картели». В период масштабных сбоев в поставках электроэнергии «картели» предоставляют электричество по завышенной цене — иногда стоимость доходит до AU$14 000 за МВт. Но благодаря вмешательству Tesla цену удалось удержать на отметке AU$270 за МВт.

Перебои с электроэнергией происходят в Австралии регулярно, при этом цены на электричество в стране считаются одними из самых высоких в мире. В период технических работ и системных сбоев цены на свет вырастают до рекордных показателей.

Причина заключается в деятельности так называемых «газовых картелей» — частных энергетических компаний, которые в ответ на запрос местного оператора энергорынка предлагают электричество по завышенным тарифам. В периоды повышенного спроса «картели» повышают цены за один мегаватт до AU$11 500-14 000. Иногда за один день на услуги компаний уходит AU$7 млн, при этом в обычные дни цена составляет всего 10% от этой суммы.

В середине января австралийский оператор энергетического рынка попросил компании поделиться своими ресурсами. Как сообщает The Guardian, на призыв откликнулись три крупнейшие компании AGL, Origin и Engie. Они пообещали предоставить лишь 30 МВт, хотя имели в своем распоряжении более 400 МВт.

Сперва цены подскочили, но вскоре на просьбу откликнулись владельцы Tesla Powerwall — самого крупного литий-ионного аккумулятора емкостью 129 МВт*ч и мощностью 100 МВт. Система хранения энергии установлена на ветровой ферме Hornsdale в Джеймстауне (Южная Австралия), так что ферма тоже присоединилась к заявке. В результате цену на электроэнергию удалось удержать на отметке AU$270 за МВт.

За последние 12 месяцев запрос на энергетику возникал уже 10 раз, и во всех случаях цены вырастали в десятки раз. Однако еще в декабре 2017 затраты на вспомогательную электроэнергию упали на 75% по сравнению с декабрем 2016 года. Эксперты объясняют это влиянием Tesla, которая запустила батарею в начале декабря.