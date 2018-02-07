Кабмин облегчит импорт оборудования в Украину

Кабинет министров утвердил механизм предоставления рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте оборудования сроком на 24 месяца. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 7 февраля.

Как отметил глава Министерства финансов Александр Данилюк, таким образом в Кабмине предлагают стимулировать завоз в Украину современного оборудования.

“Мы считаем, что это увеличит и производительность труда, и прибыльность, и позволит создать рабочие места”, – отметил Данилюк, представляя проект постановления.

Отметим, решение было принято с трехдневной доработкой по просьбе главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, для того чтобы полностью отработать прозрачный механизм возмещения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман пообещал подписать соответствующее постановление уже в пятницу, 9 февраля.