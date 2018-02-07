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Сотрудники Сбербанка России майнят биткоины на рабочем месте

Сотрудники Сбербанка России майнят биткоины на рабочем месте

В то время как Китай задумался о запрете майнинга, сотрудники российского Сбербанка часто попадаются на “добыче” криптовалют прямо на рабочем месте. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

“Мы не занимаемся майнингом, хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом”, – сказал Греф.

Председатель правления Сбербанка признался, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это “бизнес примитивный”.

“Могу назвать десяток других объектов инвестирования с большей доходностью”, – добавил он.

Греф отметил, что Сбербанк закупал видеокарты, но не для майнинга, а для исследований искусственного интеллекта.

По материалам Сегодня
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