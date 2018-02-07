Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)

Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся 6 февраля в 22.45.

Запуск Falcon Heavy – это уникальное историческое событие по ряду причин.

Во-первых, когда ракета оторвалась от земли, она стала самой мощной в мире действующей ракетой-носителем. Falcon Heavy сможет выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонн полезной нагрузки. Это в два раза больше, чем может вывести на орбиту ближайший действующий конкурент – Delta IV Heavy. Например, Falcon 9 выводит 22,8 тонн.

Еще для сравнения, Falcon 9 может отправить на Марс 4 т полезной нагрузки, тогда как Falcon Heavy – 16,8 т.

Во-вторых, стоимость запуска грузов на орбиту существенно падает. Стоимость вывода груза Falcon Heavy в три раза меньше, чем у Delta IV Heavy. Это стало возможным за счет многократного использования трех первых ступеней Falcon Heavy. Все они вернутся на землю. Причем две из них – боковые ускорители – уже летали в космос.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвел говорила, что повторное использование первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволило снизить стоимость запуска на 30% – с 61,2 млн долл. до 42,8 млн долл.

При этом валовая прибыль SpaceX с каждого запуска оценивается в 40%. Стоимость первой ступени – 75% от цены запуска, а цена 395 т топлива для нее – всего 200-300 тыс. долл.

В-третьих, Falcon Heavy – это первая (после Saturn V, ушедшей в прошлое, из “лунной программы”, Ред.) действующая ракета, способная доставить людей на Луну и Марс. Таким образом, SpaceX возобновляет возможности человечества для осуществления таких миссий.

Полезной нагрузкой во время тестового запуска Falcon Heavy будет служить личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. Запуск состоялся со стартовой площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Именно с этой площадки стартовали ракеты Saturn V и несли астронавтов на Луну.

Стоит добавить, что украинская компания «Авиалинии Антонова» помогали SpaceX в подготовке запуска ракетоносителя Falcon Heavy, предоставив свой самолет Ан-124-100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты.