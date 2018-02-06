ЕС предоставляет 17 миллионов евро на поддержку науки и инноваций в Украине

Украинские организации получат 17,23 млн евро на осуществление своих проектов в рамках программы ЕС “Горизонт 2020”.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

Среди 83 организаций, которые получат средства, – учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

В целом 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро. Такими образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС “Горизонт 2020” – сразу после Сербии и Исландии как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию и Герцоговину и Молдову.

“Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы “Горизонт 2020”, – говорится в сообщении.

В марте 2015 года Украина стала ассоциированным членом программы ЕС “Горизонт 2020”. С тех пор украинские организации получили возможность участвовать в программе на тех же условиях, что и страны-члены ЕС и другие ассоциированные члены “Горизонт 2020”.