В прошлом году количество туристов в Киеве выросло на четверть

В прошлом году Киев посетили 1,6 млн иностранных туристов. Это на 25% больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщил глава постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.
По его данным, увеличилось не только количество иностранных, но и внутренних туристов. Их количество выросло на 18%, до 850 тыс. человек. Это позволило привлечь дополнительные средства в городской бюджет.
“В 2017 году туристический сбор составил 25 млн грн. Это очень хороший показатель, если учесть, что в 2016 году эта цифра составляла 18,8 млн грн. То есть прибыль выросла практически на четверть”, — сказал Странников.
Он напомнил, что весомым фактором привлечения туристов в прошлом году стало “Евровидение”.
В этом году власти Киева надеются привлечь еще больше иностранных туристов, поскольку в 2018 году в Киеве пройдут финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018. По предварительным данным, только эти два мероприятия посетят 120 тыс. туристов.
Кроме того, в 2018 году Киев планирует установить еще один коммунальный туристический информационный центр на Европейской площади, а также создать фотозоны с ЗD конструкциями туристических логотипов на железнодорожном вокзале и возле мэрии. Сейчас такие центры работают в двух аэропортах и одном торгово-развлекательном заведении.
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