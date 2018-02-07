Умные очки от Intel проецируют изображение на сетчатку глаза

Ни выпирающих кнопок, ни камеры, ни микрофона и динамиков — умные очки от Intel легко можно принять за обычные очки с диоптриями. Однако вместо диоптрий в оправу встроены линзы, которые транслируют изображение на сетчатку глаза. В основе технологии лежит маломощный лазер, встроенный в дужку очков. Пока Vaunt — это лишь прототип, но в будущем к устройству получат доступ разработчики. Также гаджет будет работать со смартфонами на базе Android и iOS.

Впервые информация о смарт-очках с технологией дополненной реальности от Intel появилась в начале февраля. Тогда издание Bloomberg сообщало, что американская компания планирует за $350 млн продать свой AR-бизнес, который, предположительно, носит название Vaunt.

Однако менее чем через неделю компания представила под названием Vaunt умные очки, которые проецируют изображения на сетчатку глаза. Испытать прототип устройства удалось Дитеру Бону, корреспонденту Verge. Первая особенность, которую отмечает Бон, — это дизайн очков. Технология подходит для различных оправ, а линзы можно подобрать в зависимости от зрения — например, заказать линзы для дальнозоркости или близорукости. Основные компоненты устройства скрыты в линзах и дужках, а отличить смарт-очки от обычных можно разве что по едва заметному красному отблеску на правой линзе.

В прототипе очков нет видеокамеры, микрофона и динамиков, хотя в будущем модели Vaunt оснастят дополнительными компонентами. Благодаря такой конфигурации устройство весит всего 50 грамм.

За передачу изображения в устройстве отвечает встроенный в правую дужку маломощный лазер — поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором, как отмечает Бон. Лазер транслирует красное монохромное изображение размером 400×150 пикселей на голографический отражатель в правой линзе очков. Оттуда оно попадает на сетчатку. Лазер отличается малой мощностью, поэтому не вредит зрению.

Наложенные изображения появляются в поле зрения пользователя не всегда. Очки можно носить как обычный аксессуар, а для запуска умных функций достаточно посмотреть на нижнюю часть оправы. Если отвести глаза, виртуальный дисплей исчезнет. Такой интерфейс позволяет пользоваться очками в общественных местах, не привлекая излишнего внимания.

Очки работают в связке со смартфоном по Bluetooth. Также в устройство встроен процессор для приложений, компас и акселерометр. Разработчики обещают сделать очки таким же дополнением к смартфону, как смартчасы или фитнес-трекер. Устройство будет интегрировано с системами на базе iOS и Android, а также будет оснащено поддержкой популярных голосовых помощников, в том числе Alexa.

Для управления очками, вероятно, будут использовать жесты — легкие наклоны головы, зафиксированные акселерометром. Но разработчики утверждают, что любые заметные движения для управления устройством разрушают концепцию.

Первыми к устройству получат доступ разработчики. О пользовательской версии Vaunt речи пока не идет.