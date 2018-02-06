Скандал в Пентагоне: ведомство "потеряло" более $800 миллионов

В Пентагоне впервые проходит полный финансовый аудит. Он уже выявил потерю более чем 800 миллионов долларов. Эти деньги должны были пойти на строительные проекты.
В Министерстве обороны США не смогли объяснить о своих расходах на сумму более 800 миллионов долларов США. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило Politico.
Отмечается, что эти деньги одно из самых больших агентств министерства должно было вложить в строительные проекты.
“Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло отчитаться о расходах на сумму более 800 миллионов долларов США в строительные проекты”, – говорится в аудите компании Ernst & Young.
Последний аудит поднимает новые вопросы к способности Министерства обороны США управлять своим ежегодным бюджетом, который достигает 700 миллиардов долларов США – и это даже не принимая во внимание дополнительные миллиарды, которые президент США планирует предложить в этом месяце.
Как отмечает издание, Министерство никогда не проходило полный финансовый аудит, несмотря на мандат от Конгресса США.
В январе также сообщалось о том, что США дали втрое больше денег на разминирование Донбасса.
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