В криптовалюту для ставок на киберспорт вложили более $87 млн

В криптовалюту для ставок на киберспорт вложили больше $87 млн. Об этом в интервью VentureBeat рассказал глава компании Unikrn Рахул Суд. По его словам, с момент проведения минувшей осенью ICO токенов UnikoinGold продано уже 130 млн «монет». Выручка составила 112 тыс. единиц криптовалюты эфир.

Рахул Суд — один из самых известных предпринимателей в индустрии компьютерных игр. В 2014 году он покинул Microsoft Ventures и основал стартап Unikrn, организующий киберспортивные состязания и позволяющий делать ставки на их результаты. Он также стал первым, кто в больших масштабах использовал в сфере компьютерных игр блокчейн и криптовалюты. Осенью 2017 года известный венчурный предприниматель Марк Кьюбан вложил в компанию Суда $25 млн в ходе первичного размещения игровой криптовалюты UnikoinGold.

Первоначально Суд запустил токен UnikoinSilver, который не может быть обменен на обычные деньги и выполняет роль виртуальной валюты в мире геймеров. За нее, например, можно покупать «скины» — «прокаченные» геймерами персонажи компьютерных игр, а также делать ставки на результаты киберспортивных матчей, выигрыш от которых, однако, монетизировать было невозможно.

Суд не скрывает, что обратиться к блокчейну его заставил запрет на онлайн-ставки, действующий во многих американских штатах. При этом, он уверяет, что блокчейн Unikrn является частным, то есть не анонимным и полностью контролируется регуляторами.

Игорная компания, стремясь удовлетворить растущий спрос, запустила и настоящую криптовалюту, которую можно вывести из системы, обменяв на обычные деньги. По словам главы Unikrn, к настоящему моменту продано 130 млн токенов UnikoinGold. Выручка составила 112 000 единиц эфира, поскольку блокчейн компании основан на платформе Ethereum. По текущему курсу это более $87 млн, что делает ICO UnikoinGold одним из самых крупных. При этом Рахул Суд отмечает, что примерно половину покупателей составили 4 млн пользователей игорной платформы Unikrn. Остальные — это спекулянты, надеющиеся заработать на росте курса игровой криптовалюты.