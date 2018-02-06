Facebook запатентовала оценку классовой принадлежности пользователей

Компания Марка Цукерберга запатентовала методику для определения социально-экономического статуса пользователей. С помощью статистической модели Facebook узнает, к какому классу принадлежит человек в зависимости от его образования, места проживания и истории поездок. На разработку обратили внимание аналитики CBInsights.
В новом патенте Facebook описана система определения классовой принадлежности пользователей. Для этого компания планирует применять «дерево принятия решений» — популярный инструмент, который используют при составлении статистики и анализе данных.
Система будет учитывать пользовательские сведения, которые находятся в распоряжении Facebook. Социально-экономическое положение будет зависеть от возраста человека, уровня образования, места проживания, количества гаджетов и наличия собственного жилья. Учитываться также будут паттерны пользования интернетом и история путешествий.
Значимость некоторых факторов зависит от возраста. Так, для 20-летних пользователей наличие собственного жилья не играет большой роли, а для 30-40-летних этот фактор может иметь решающее значение при определении статуса.
Как отмечают в CBInsights, метод позволит социальной сети определить, к какому из трех классов принадлежит пользователь. В патенте в пример приводится только средний класс, два других не названы. Для классификации FB будет использовать данные опросников, применяемых при маркетинговых исследованиях.
В патентной заявке Facebook отмечает, что технология предназначена для третьих лиц, которые хотят с большей точностью таргетировать свои товары и услуги на онлайн-пользователей. К третьим лицам патент относит частные корпорации и благотворительные организации.
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