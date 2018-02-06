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Названа дата завершения строительства Бескидского тоннеля

Названа дата завершения строительства Бескидского тоннеля

Строительство Бескидского тоннеля может быть завершено 25 мая 2018 года. Об этом на брифинге “Приоритетные направления деятельности Министерства инфраструктуры на 2018 год” сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем утвердить финансовый план компании. Мы планируем приобрести 60 новых пассажирских вагонов в этом году. Планируется модернизировать более 10 тыс. вагонов. По локомотивам запланировано отремонтировать более 220 локомотивов. Дополнительно планируем провести обновление еще 18 тепловозов, которые сейчас в остром дефиците. В этом году мы начинаем новые проекты на сумму в 10 млрд гривен”, – сообщил он.

По его словам, планируется завершение строительства 25 мая.

“Проект, который должен был быть закончен осенью, будет завершен на полгода раньше”, – добавил он.

Справка Finance.ua

  • В начале октября 2017 года ЗАО “БА Интербудмонтаж Украина” завершило строительство Бескидского тоннеля. “Интербудмонтаж” завершил свою часть работы по строительству Бескидского тоннеля.
  • Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность пятого европейского транспортного коридора (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина).
По материалам РБК-Украина
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