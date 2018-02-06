Названа дата завершения строительства Бескидского тоннеля

Строительство Бескидского тоннеля может быть завершено 25 мая 2018 года. Об этом на брифинге “Приоритетные направления деятельности Министерства инфраструктуры на 2018 год” сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
“На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем утвердить финансовый план компании. Мы планируем приобрести 60 новых пассажирских вагонов в этом году. Планируется модернизировать более 10 тыс. вагонов. По локомотивам запланировано отремонтировать более 220 локомотивов. Дополнительно планируем провести обновление еще 18 тепловозов, которые сейчас в остром дефиците. В этом году мы начинаем новые проекты на сумму в 10 млрд гривен”, – сообщил он.
По его словам, планируется завершение строительства 25 мая.
“Проект, который должен был быть закончен осенью, будет завершен на полгода раньше”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман объяснил низкие позиции Украины в экономических рейтингах5 ч. назад - 1404 17
Украинцам заменят пенсионные удостоверенияВчера, 15:00 - 5609 13
Украинский криптовалютный бизнес может перебраться в БеларусьВчера, 13:45 - 2552 11
В Украине продолжают расти цены на заправкахВчера, 15:10 - 2956 10
В НБУ сообщили, сколько Украине в 2018 г. предстоит выплатить по валютным обязательствамВчера, 15:45 - 1483 9
Украинцам заменят пенсионные удостоверенияВчера, 15:00 - 5609 13
Bitcoin стремительно дешевеет: курс рухнул ниже новой психологической отметки4 ч. назад - 3120 6
В Украине заговорили о строительстве сотен километров бетонных дорогВчера, 19:45 - 3038 6
В Украине продолжают расти цены на заправкахВчера, 15:10 - 2956 10
Богатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков США5 ч. назад - 2160 3
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Вчера, 15:10 - 982
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2189 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1450
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1641 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1191
Український криптовалютний бізнес може перебратися до...Обговорення статей
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Идеи: портфельФондовий ринок