Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)

По словам предпринимателя, Falcon Heavy выйдет на орбиту Марса, “если не взорвется на крошечные кусочки”. Судя по видео, внутри космической ракеты будет находиться “космонавт” на родстере Tesla красного цвета.
Falcon Heavy планируется отправить на расстояние 400 миллионов километров от Земли со скоростью 11 километров в секунду.
“Если это сработает, Falcon Heavy станет самой мощной ракетой в мире и самой высокой ракетой-носителем для достижения орбиты после лунной ракеты Saturn V”, – заявил Маск. Ракета Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Ожидается, что через несколько минут после старта 6 февраля два боковых разгонных блока приземлятся на площадку в 13 километрах от места старта, затем центральный блок вернется на плавучую баржу в Атлантике.
Компания традиционно будет вести прямую трансляцию запуска и возвращения разгонных блоков первой ступени.
Напомним, старт тяжёлой ракеты состоится 6 февраля в 20:30 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Метеорологи обещают 80-процентную вероятность благоприятной для старта погоды. В случае переноса старт может состояться на следующий день.
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