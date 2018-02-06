Азиатские индексы обвалились вслед за "крутым пике" на рынках США

Рынок акций США прервал самый длительный в своей истории период стабильного роста и пошел “в крутое пике”.

Об этом сообщают западные СМИ.

Торговая сессия стала худшей на Уолл-стрит за годы. Снижение фондовых индексов, начавшееся на прошлой неделе, в понедельник ускорилось и переросло в полноценный обвал.

Индекс Dow Jones упал на 2,5% 2 февраля и еще на 4,6% в понедельник, 5 февраля.

По итогам торгов S&P 500 упал на 4,1%. За два дня капитализация индекса сократилась на 6,3% – рекордно с августа 2011 года, а компании, входящие в него, подешевели на 1,5 трлн долларов.

В 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по киевскому времени) на рынке начался настоящий панический обвал. Индекс Dow Jones потерял 1000 пунктов за 15 минут и закончил день в минусе на 4,6%.

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В пунктах (1175) это рекордное падение в истории, в процентах – с 2011 года.

В результате всего за две сессии рынок перечеркнул весь рост с начала года: сейчас Dow Jones на 1,5% ниже, чем на 1 января.

6 февраля утром за американскими рынками пошли азиатские: японский Nikkei упал на 6,6%, китайский Hang Seng на 5%, Shanghai Composite – на 2,2%.

Биткоин показал, что, несмотря на репутацию “цифрового золота”, защитным активом он не стал – криптовалюта за сутки упала на 20%. Курс биткоина опустился ниже 6 тысяч, по состоянию на 9:30 по киевскому времени он торгуется по 6260 долларов.

Упала на 1,1% до 66,9 доллара за баррель и цена на нефть марки Brent.

Причиной падения, которое началось в пятницу, стал быстрый рост доходности американских гособлигаций и связанные с ним опасения роста инфляции и повышения процентной ставки ФРС. Но в понедельник доходность 10-летних бумаг США, наоборот, упала.

Фундаментальных причин для такого резкого падения сейчас нет, считают аналитики.