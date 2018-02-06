Bitcoin стремительно дешевеет: курс рухнул ниже новой психологической отметки

Стоило курсу Bitcoin опуститься ниже 7 тысяч долларов, как стоимость самой популярной криптовалюты рухнула ниже очередной психологической отметки – 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, передает “Сегодня”.
Так, курс Bitcoin в 7:00 по киевскому времени упал до отметки 5 995 долларов, что является минимумом с начала ноября 2017 года. По состоянию на 9:05 по киевскому времени Btcoin немного оправился и торгуется по 6 231 доллару за “монету”.
За сутки Bitcoin потерял в цене уже 683 доллара, или почти 10% своей стоимости.
Другие криптовалюты также дешевеют – цена большинства упала на 19-25% за сутки. Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 300 млрд долларов.
“Во второй раз всего за четыре дня рынок криптовалют омрачен двузначным снижением. На этот раз причиной может быть предположение, что Китай может ограничить доступ инвесторов к иностранным сайтам, предлагающим услуги по торговле криптовалютами и ICO”, – отмечает аналитик CoinDesk Пит Риццо.
Кроме того, Риццо напомнил, что крупные банки по всему миру ограничивают доступ к покупке криптовалюты. Это, по его словам, также крайне негативно сказывается на курсах криптовалют. Например, на прошлой неделе американские финансовые холдинги Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase начали отклонять платежи по покупке криптовалют, которые осуществляются с помощью кредитных карт. С 5 февраля такое же решение приняла британская банковская группа Lloyds Banking Group. Вслед за Lloyds к кредитным организациям, запретившим своим клиентам покупать биткоины и другую криптовалюту по кредитным картам, присоединился британский банк Virgin Money.
Впрочем, как отмечает Риццо, в годовом измерении ситуация с рынком криптовалют выглядит не так пессимистично:
“По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатели менее мрачны – рынок вырос более чем на 1,85%”, – отмечает Риццо.
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