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Фонд гарантирования продлил ликвидацию в двух банках

Фонд гарантирования продлил ликвидацию в двух банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продлил ликвидацию банка “Камбио” и БГ Банка.

“Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Банк Камбио» сроком на один год со 2 марта 2018 года по 1 марта 2019 года и ПАО «БГ Банк» с 27 февраля 2018 года по 26 февраля 2019 года включительно”, – говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидаторов банка “Камбио” Владимира Додусенко и БГ Банка Ильи Луньо.

По материалам Финансовый клуб
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