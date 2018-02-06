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Мужчине создали руку, управляемую силой мысли

Мужчине создали руку, управляемую силой мысли

Джонни Матени, живущий в городе Порт Ричи, штат Флорида, станет первым, кто испытает новую, передовую бионическую руку MPL в течение длительного времени, передает Quartz.

Ее разрабатывали около 10 лет исследователи из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса; при этом министерство обороны США вложило в проект более 120 млн долларов. Задача проекта — создать протезы, которые бы могли контролироваться при помощи нейронной активности мозга, для восстановления моторных функций.

Матени потерял руку в 2005 году, из-за онкологического заболевания. Он уже начал использовать MPL в декабре и протестирует ее, как ожидается, в течение следующего года.

Хотя новая бионическая рука впечатляет, ее функционал не безграничен: например, пользователю не разрешается водить машину и мочить руку. Пока Матени — единственный человек, получивший MPL для тестирования, однако в дальнейшем, в этом году, в США планируют предоставить устройство и другим людям.

По материалам bigmir.net
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