Электрический паром сократил выбросы на 95%, а затраты — на 80%

Оператор первого полностью электрического парома в Норвегии отчитался о 2-х полных годах его использования. По их словам, электрический паром не только более экологичен, но во многом более выгоден в отличие от старого транспорта. При сокращении выбросов на 95% он также уменьшает затраты на 85%. Такая позитивная информация привела к тому, что производитель получил заказов на 53 таких парома, пишет Electrek.

Речь идет о пароме Ampere. Он поступил на службу одного из норвежских транспортных операторов в 2015 году. На нем установлена батарея 800 кВт*ч весом 11 тонн, которая питает два электромотора. Аккумулятор полностью заряжается за ночь, а также подзаряжается во время погрузки на причалах по обе стороны фьорда, где его ждут дополнительные мощные батареи.

С момента запуска оператор всячески изучал целесообразность перехода на альтернативный транспорт. В итоге эксперимент был признан удачным и теперь перевозчики готовятся к массовому переходу на альтернативную энергию. Ранее мы писали, что стоимость электричества для перевозки 360 пассажиров и 120 машин через фьорд длиной 6 км на пароме Ampere составляет около 50 крон ($5,80). Теперь в компании раскрыли и информацию об экономии. За это время издержки сократились на 80%. Природа страдает от такого парома на 95% меньше.

Теперь известно, что правительство Норвегии обязало перевозчиков закупать только экологически чистые паромы, гибридные или полностью электрические. Так власти надеются сократить эмиссию токсичных веществ и сэкономить на дизельном топливе. Такое решение стало в том числе результатом тестирования Ampere.