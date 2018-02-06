Съедобные QR-коды придут на смену таблеткам

Медики из Копенгагенского университета открыли дешевый метод производства персонализированных лекарств. Новая технология позволяет наносить на съедобную основу QR-код из «чернил», содержащих в себе необходимую дозу медикаментов. Использование уникального паттерна также позволит защитить таблетки от подделок.

Группа медиков из Копенгагенского университета (Дания) совместно с коллегами из Академии Або (Финляндия) открыли новый метод производства лекарств. Ученые предлагают наносить на съедобную основу уникальный QR-код. Для печати подойдет обычный струйный принтер, в который предварительно будут загружены специальные биочернила, содержащие активные лекарственные вещества.

Печатать препараты будут медицинские учреждения или аптеки, причем не заранее и большими партиями, а индивидуально по требованиям пациентов. Создатели технологии надеются, что в ближайшие годы печатать лекарства можно будет практически на любом принтере.

Для каждого пациента штрихкод будет подбираться индивидуально, в зависимости от нужного ему количества веществ. Такой метод сократит риск побочных эффектов из-за неверно подобранной дозировки.

Также ученые надеются, что QR-коды защитят пациентов от контрафакта. Любой обладатель смартфона сможет проверить штрихкод в приложении и убедиться в подлинности лекарства. С помощью таблеток с кодом ученые намерены бороться и с ошибочными назначениями. В некоторых случаях фармацевты путают похожие названия препаратов и иногда продают неподходящее лекарство. Перед приемом препарата с QR-кодом у пациента будет возможность проверить, что именно он принимает.

Врачи также смогут проверить, какие лекарства назначили пациентам и для чего их выписали. Все QR-коды будут именными и при проверке штрихкода можно будет выяснить, на чье имя выписан препарат.