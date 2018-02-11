СМИ назвали регион Украины, в котором быстрее всего растут зарплаты

По итогам четвертого квартала 2017 года Львов поднялся на третью строчку в рейтинге населенных пунктов с самым высоким уровнем средних зарплат.

Об этом говорится в журнале “Новое Время”.

По данным Work.ua, по состоянию на январь 2018 года зарплата, которую предлагают работодатели в Киеве, составляла в среднем 10,3 тыс. грн в месяц. В Одессе, которая традиционно отличается высоким уровнем оплаты труда, это значение равняется 9,6 тыс. грн.

Львовские компании теперь обещают потенциальным сотрудникам ежемесячно почти по 9 тыс. грн.

По среднему уровню предлагаемых зарплат в регионе галицкая столица уже обогнала такие промышленные центры, как Днепр с его 8,2 тыс. грн в месяц, Харьков (8,8 тыс. грн) и Винницу (8 тыс. грн).

Хотя по результатам 2015 года, 2016 года и трех кварталов 2017 года, 700-тысячный Львов был лишь пятым.

По прошлогодним данным Work.ua можно сделать вывод, что во Львове работодатели стали предлагать кандидатам на треть больше зарплаты, чем в 2016 году.

Это рекордный прирост по сравнению с другими крупными городами страны. Так, в Днепре подобная “надбавка” составляет 25% от уровня предыдущего года, в Киеве и Одессе — 22%, а в Харькове — 21%.

“Польша не дремлет”, — так на вопрос о том, почему заработки во Львове растут быстрее, чем в столице и городах-миллионниках, отвечает Татьяна Пашкина, HR-эксперт портала Rabota.ua.

Западная страна-соседка действительно усиленно “подметает” трудовые ресурсы соседних с ней регионов Украины.

Официальная Варшава упростила процедуру трудоустройства для работников с востока, а польские работодатели проявляют к ним растущий интерес.

В сторону Украины как источника трудовых ресурсов обратили свой взгляд и работодатели из Словакии и Румынии, говорит Роман Бондарь, управляющий партнер компании Odgers Berndtson Russia.

Чтобы как-то противостоять этим внешним конкурентам в борьбе за сотрудников, компании, имеющие активы во Львове и области, стали динамичнее, чем в других регионах Украины, увеличивать зарплаты и бонусы собственному персоналу.

Последние несколько лет в пригородах Львова появилось несколько крупных предприятий с иностранными инвестициями. Только на одном из них — Fujikura — около 3 тыс. рабочих мест. А на расположенном неподалеку заводе Bader — 1,5 тыс.

Приходят крупные работодатели и непосредственно во Львов. В декабре прошлого года международная группа компаний VEON (до февраля 2017 года — VimpelCom Ltd), которая владеет украинским мобильным оператором Kyivstar, открыла здесь глобальный сервисный центр.

Представительство, рассчитанное почти на 1 тыс. рабочих мест, администрирующий персонал, финансы и закупки VimpelCom в семи странах СНГ.

В городе открыла сервисный центр, который обслуживает 20 стран, и компания Nestle.

Свой офис запустил здесь и аудиторский гигант PwC. А компании Ericsson и Siemens представили во Львове отделы разработок.