Убытки от наводнения во Франции оценили в 1 млн евро

Французские власти оценили убытки от наводнения в регионе Иль-де-Франс, в который входит и Париж, в 1 миллион евро. Об этом сообщила президент совета региона Валери Пекресс.

«Сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около 1 миллиона евро. Пострадали жители 270 коммун», – сказала Пекресс.

Также глава региона отметила, что сейчас продолжается оперативная работа по приобретению необходимого оборудования для муниципалитетов, которые ведут борьбу с водой.

В регионе до сих пор действует оранжевый уровень опасности.