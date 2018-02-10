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В Украине в разы подскочили продажи импортных подержанных авто

В Украине в разы подскочили продажи импортных подержанных авто

Продажи импортных автомобилей с пробегом увеличились на 137% – до 5,1 тыс. автомобилей в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.

В документе говорится, что в январе в Украине на учет было поставлено 11,7 тыс. легковых автомобилей, из них 5,1 тыс. импортированных б/у машин.

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили европейского происхождения, из которых лидирующую позицию занимает Volkswagen. Украинцы приобрели 791 авто этой немецкой марки.

На второй позиции рейтинга автомобили марки Renault – 757 единиц.

В тройку также вошла Skoda – 515 автомобилей.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи легковых автомобилей, которые были в эксплуатации, выросли в 3,8 раза – до 50,3 тыс. единиц.

По материалам НВ
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