Налоговая реформа Трампа обеспечит рост M&A-сделок

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает роста международных сделок по слиянию и поглощению (M&A) из-за налоговой реформы президента Трампа, большого притока наличных средств и технического прогресса, сказал исполнительный директор банка.

“Вполне возможно, что (американские) корпорации будут и дальше консолидировать свой внутренний рынок и превосходить конкурентов”, – сказал Вольфганг Финк, сопредседатель Goldman Sachs в Германии.

“Поэтому я ожидаю больше активности в сфере слияний и поглощений, хотя и не только внутри Соединенных Штатов, но и за границей”, – добавил он.

Как писали “Вести.Экономика”, в декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе после утверждения документа в обеих палатах Конгресса США.

Законопроект был направлен на подпись Дональду Трампу, после того как 21 декабря он был утвержден в палате представителей США. 19 декабря документ был одобрен в сенате.

Закон о налоговой реформе предусматривает снижение для предприятий ставки налога на прибыль с 35% до 21%.