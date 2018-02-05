Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1873 0

Минфин вовлекли в мошенническую схему МММ

Минфин вовлекли в мошенническую схему МММ

Министерство финансов заявляет, что от его имени осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за прошлое участие в АО «МММ».

Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую «компенсацию». Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой «налог» для этого необходимо оплатить.

“Учитывая указанное сообщаем, что согласно ст. 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению каких-либо выплат акционерам АО «МММ», информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой”, – говорится в сообщении.

В Минфине советуют обращаться в правоохранительные органы в случае поступления в адрес бывших акционеров АО «МММ» соответствующих звонков.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018