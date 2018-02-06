Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос более чем на 37%

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 миллиарда долларов, и составил 8,1 миллиарда долларов.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщается на сайте министерства.

“Уже несколько лет подряд страны ЕС занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного и пищевого экспорта. Очень рада отметить, что по итогам 2017 года, экспорт наших аграрных и пищевых продуктов в европейские страны вырос на 37,1%, или почти на 1, 6 млрд долларов и составил 5,8 млрд долларов. Для меня лично данные показатели означают, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС эффективно работает и дает свои результаты для нашего аграрного сектора.

Кроме того, рост объемов экспорта в страны ЕС является признаком успешной переориентации большинства наших аграрных экспортеров на новые рынки после потери рынка РФ”, – отметила замминистра.

По ее словам, главными продуктами украинского агроэкспорта, которые поставлялись на рынок ЕС в 2017 году, являются злаки – 1,7 млрд долларов, растительное масло – 1,4 млрд долларов, семена масличных культур – 1,1 млрд долларов.

“Но, кроме этого, рост нашего экспорта за прошлый 2017 год в страны ЕС также произошел за счет увеличения поставок нишевых, переработанных и готовых пищевых продуктов. Например, экспорт мяса птицы увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 на 64,9 млн долларов, продуктов из муки и крупы – на 32,4 млн долларов, соков – на 28,3 млн долларов, меда – на 25,5 млн долларов, кондитерских изделий – на 15,4 млн долларов, масла сливочного – на 11,7 млн долларов”, – отметила заместитель министра по вопросам евроинтеграции.

Ольга Трофимцева рассказала, что ТОП-5 торговых партнеров Украины в ЕС возглавляют Нидерланды с долей 18%. А дальше идут Испания – 14,3%, Польша – 13,2%, Италия – 12% и Германия – 10,5%.