Китайский флот проводит испытания рельсовой пушки

Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter обозревателем, следящим за новинками Народно-освободительной армии, Китай проводит испытания электромагнитной пушки, установленной на десантной барже Haiyang Shan.
Этому кораблю, входящему в состав флота Восточного моря, уже 20 лет, но только он обладает достаточного размера палубой, чтобы вместить контейнеры для системы управления и питания, необходимые для работы рельсовой пушки, говорится в микроблоге Dafeng Cao.
Особенно важна система энергоснабжения, поскольку даже современным военным кораблям не хватит собственной мощности для стрельбы разогнанными частицами. Ее может хватить разве только эскадренным миноносцам класса «Замволт» ВМФ США, поскольку они были разработаны с учетом возможного электромагнитного вооружения.
Около 10 лет ВМФ США и различные контрактники работали над системой рельсовых пушек для американских военных кораблей. Прототип был построен компанией BAE Systems. Первые испытания прошли успешно. Пушка должна была разгонять частицы до скорости, соответствующей 7 махам и выше на расстоянии более 160 км. Снаряд весом 12 кг, развивающий такую скорость, обладает 32 мегаджоулями энергии. Однако эту программу по большей части свернули по причине сокращения бюджета Министерства обороны и потери интереса со стороны заказчиков.
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