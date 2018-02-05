Кабмин разработает механизм запуска накопительной системы

Кабинет министров до 1 июля разработает механизм запуска накопительной системы.

Об этом сообщила генеральный директор директората развития социального страхования Министерства социальной политики Валентина Кудин в ходе круглого стола «Что тормозит запуск пенсионной реформы?», организованного «Финансовым клубом».

«У нас есть план и дорожная карта, согласно которой Кабмин до 1 июля должен разработать инфраструктурные компоненты второго уровня пенсионной системы. Я уверена, что правительство вложится в срок и Минсоцполитики сейчас активно над этим работает», – сказала она.

По словам Валентины Кудин, сейчас ключевыми являются вопросы плательщика обязательных взносов, построения эффективной системы надзора и администрирования.