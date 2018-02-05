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США оштрафовали Deutsche Bank на 70 млн долларов

США оштрафовали Deutsche Bank на 70 млн долларов

Deutsche Bank AG согласился заплатить 70 млн долларов для урегулирования требований регулирующего органа США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в течение многих лет трейдеры Deutsche Bank Securities стремились установить ISDAfix в пользу позиций фирм по опционам с денежными средствами по процентным свопам. К такому выводу пришла Комиссия по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Следственные комиссии заявили, что сотрудники банка попытались направить курс с помощью пары стратегий и что злоупотребления произошли с 2007 года по май 2012 года. Сотрудники банка, как утверждается, знали и даже обсуждали, что они нарушают закон. В какой-то момент трейдер поделился с брокером, что “многим людям на самом деле грозит тюремное заключение, если правительство когда-нибудь их поймает”.

Несмотря на тайную роль, ISDAfix играет важную роль на глобальных финансовых рынках, помогая определять стоимость триллионов долларов процентных свопов и других инструментов. Колебания эталона помогают определить эффективность структурированных нот, купленных богатыми людьми. “На наших рынках нет места для манипуляций”, – написал в заявлении директор по контролю за выполнением CFTC Джеймс Макдональд. – Мы будем продолжать упорно работать, чтобы искоренить их, где бы мы их не нашли”.

Deutsche Bank Securities, дочерняя компания франкфуртской фирмы, согласилась с жалобой агентства, не признавая или отрицая правонарушения. “Мы тесно сотрудничаем с расследованием CFTC и приложили значительные усилия для исправления контрольных мероприятий”, – говорится в заявлении Deutsche Bank. Напомним, ранее сообщалось, что Deutsche Bank может заплатить 170 млн долларов компенсации инвесторам за манипулирование межбанковской процентной ставкой (EURIBOR).

По материалам РБК-Украина
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