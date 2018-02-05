США оштрафовали Deutsche Bank на 70 млн долларов

Deutsche Bank AG согласился заплатить 70 млн долларов для урегулирования требований регулирующего органа США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в течение многих лет трейдеры Deutsche Bank Securities стремились установить ISDAfix в пользу позиций фирм по опционам с денежными средствами по процентным свопам. К такому выводу пришла Комиссия по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Следственные комиссии заявили, что сотрудники банка попытались направить курс с помощью пары стратегий и что злоупотребления произошли с 2007 года по май 2012 года. Сотрудники банка, как утверждается, знали и даже обсуждали, что они нарушают закон. В какой-то момент трейдер поделился с брокером, что “многим людям на самом деле грозит тюремное заключение, если правительство когда-нибудь их поймает”.

Несмотря на тайную роль, ISDAfix играет важную роль на глобальных финансовых рынках, помогая определять стоимость триллионов долларов процентных свопов и других инструментов. Колебания эталона помогают определить эффективность структурированных нот, купленных богатыми людьми. “На наших рынках нет места для манипуляций”, – написал в заявлении директор по контролю за выполнением CFTC Джеймс Макдональд. – Мы будем продолжать упорно работать, чтобы искоренить их, где бы мы их не нашли”.

Deutsche Bank Securities, дочерняя компания франкфуртской фирмы, согласилась с жалобой агентства, не признавая или отрицая правонарушения. “Мы тесно сотрудничаем с расследованием CFTC и приложили значительные усилия для исправления контрольных мероприятий”, – говорится в заявлении Deutsche Bank. Напомним, ранее сообщалось, что Deutsche Bank может заплатить 170 млн долларов компенсации инвесторам за манипулирование межбанковской процентной ставкой (EURIBOR).