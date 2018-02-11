Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1333 0

Почему украинцы плохо платят за коммунальные услуги

Почему украинцы плохо платят за коммунальные услуги

В 2017-м году украинцы стали лучше платить за комуслуги, чем в 2016-м, подсчитала Госслужба статистики. Так, если на конец декабря 2016 г. средняя оплата по счетам составила 83%, то на конец декабря 2017 года — уже 88,1%. При этом часть регионов погашает долги предыдущих периодов, другие, наоборот, их накапливают, сообщает “Сегодня”.

Эксперты говорят, что ситуация за год чуть улучшилась только за счет выплаты субсидий. Тем, кому субсидии не положены, или люди их по каким-то причинам не оформили, продолжают увеличивать долги.

Как видно из инфографики, самая лучшая ситуация с оплатой электроэнергии, причем она стабильна из года в год — долгов за свет практически не бывает. А вот с природным газом, которым в частных домах, прежде всего в селах, многие отапливают жилье, ситуация самая сложная — уровень оплаты по стране всего 80%. То есть каждый пятый кубометр газа используется “на шару”. За остальные виды услуг — отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора — граждане рассчитываются на 94—96%.

Как разъяснил нам эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук, лучше всего платят за то, чего проще всего лишиться и наоборот.

“Отрезать электропровода за неуплату легко, а подключить потом сложно и дорого. Кроме того, по электроэнергии у нас давно 100%-ный учет, поэтому и уровень оплаты высокий, — говорит Никончук. — А вот газ в сельской местности отрезать намного сложнее, поэтому и задержки с платежами”.

Все же, несмотря на то, что люди стали платить аккуратнее, долгов стало больше. Так, например, за газ они в 2017 году выросли ровно вдвое — до 12,45 млрд грн. Что, по мнению экспертов, говорит о том, что цена газа для населения и так непосильна, поэтому ее повышение только увеличит сумму задолженности и потребует дополнительных средств из госбюджета на субсидии населению.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018