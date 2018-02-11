Почему украинцы плохо платят за коммунальные услуги

В 2017-м году украинцы стали лучше платить за комуслуги, чем в 2016-м, подсчитала Госслужба статистики. Так, если на конец декабря 2016 г. средняя оплата по счетам составила 83%, то на конец декабря 2017 года — уже 88,1%. При этом часть регионов погашает долги предыдущих периодов, другие, наоборот, их накапливают, сообщает “Сегодня”.

Эксперты говорят, что ситуация за год чуть улучшилась только за счет выплаты субсидий. Тем, кому субсидии не положены, или люди их по каким-то причинам не оформили, продолжают увеличивать долги.

Как видно из инфографики, самая лучшая ситуация с оплатой электроэнергии, причем она стабильна из года в год — долгов за свет практически не бывает. А вот с природным газом, которым в частных домах, прежде всего в селах, многие отапливают жилье, ситуация самая сложная — уровень оплаты по стране всего 80%. То есть каждый пятый кубометр газа используется “на шару”. За остальные виды услуг — отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора — граждане рассчитываются на 94—96%.

Как разъяснил нам эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук, лучше всего платят за то, чего проще всего лишиться и наоборот.

“Отрезать электропровода за неуплату легко, а подключить потом сложно и дорого. Кроме того, по электроэнергии у нас давно 100%-ный учет, поэтому и уровень оплаты высокий, — говорит Никончук. — А вот газ в сельской местности отрезать намного сложнее, поэтому и задержки с платежами”.

Все же, несмотря на то, что люди стали платить аккуратнее, долгов стало больше. Так, например, за газ они в 2017 году выросли ровно вдвое — до 12,45 млрд грн. Что, по мнению экспертов, говорит о том, что цена газа для населения и так непосильна, поэтому ее повышение только увеличит сумму задолженности и потребует дополнительных средств из госбюджета на субсидии населению.