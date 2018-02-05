Nissan инвестирует почти $10 млрд в производство электромобилей в Китае

Nissan Motor инвестирует 60 млрд юаней ($9,5 млрд) в СП с китайской Dongfeng Motor Co., планируя представить на рынке Китая более 20 моделей электромобилей до 2022 года.

Инвестиции будут направлены на развитие производственных мощностей, R&D, а также меры по защите окружающей среды, пишет газета Nikkei.

В общей сложности японский автопроизводитель намерен увеличить продажи машин в КНР, в том числе с бензиновыми двигателями, на 70% по сравнению с уровнем 2017 года — до 2,6 млн автомобилей.

Целью плана, объявленного в понедельник Dongfeng Motor, является выпуск более 40 моделей автомобилей, половина из которых придется на долю электромобилей.

К 2019 году СП намерено представить шесть новых моделей брендов Nissan, Venucia и Dongfeng Motor Group.

Доля электромобилей в линейке машин, выпускаемых СП, к 2022 году повысится до 30%, рассчитывают в Dongfeng Motor.

Доля электромобилей в линейке моделей люксового бренда Nissan — Infiniti — к 2025 году, как ожидается, вырастет до 100%.

Кроме того, СП Nissan и Dongfeng Motor намерено в 2019 году представить две собственные системы автономного вождения.

В 2017 году СП продало 1,52 млн автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее, и обошло южнокорейскую Hyundai Motors, став третьим по продажам автопроизводителем в КНР. Автоконцерны Volkswagen и General Motors, являющиеся лидерами на китайском рынке, в прошлом году продали в КНР более 4 млн автомобилей каждый.