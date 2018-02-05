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Названы крупнейшие получатели НДС в январе

Названы крупнейшие получатели НДС в январе

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер масла и агропродукции Кернел Трейд – 931,5 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной казначейской службе Украины.

Отметим, что Кернел уже третий месяц подряд остается крупнейшим получателем возмещения НДС. В декабре сумма возмещения для Кернел составила 732,5 млн грн, в ноябре – 1 млрд грн.

В тройку лидеров вошли комбинат Азовсталь группы Метинвест – 768 млн грн и Каргилл – 652 млн грн.

В топ-5 в январе вошли металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог – 584 млн грн и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (группа Метинвест) – 565 млн грн.

Напомним, в целом за 2017 год налогоплательщикам возмещено 120 млрд грн НДС, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.

Возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, или на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

По материалам НВ
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