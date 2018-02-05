Россия похвасталась новым этапом строительства Крымского моста

Строители приступили к сооружению железнодорожных пролетов моста над акваторией Керченского пролива. Работы начались на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

“Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 км, который соединится с аркой”, – заявили в пресс-службе.

Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани.

“Железнодорожный пролет Крымского моста – это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров”, – отметили строители.