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Россия похвасталась новым этапом строительства Крымского моста

Россия похвасталась новым этапом строительства Крымского моста

Строители приступили к сооружению железнодорожных пролетов моста над акваторией Керченского пролива. Работы начались на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

“Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 км, который соединится с аркой”, – заявили в пресс-службе.

Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани.

“Железнодорожный пролет Крымского моста – это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров”, – отметили строители.

По материалам Сегодня
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