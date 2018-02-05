Обнародован рейтинг финансовой прозрачности городов нашей страны. Наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются города Нетишин, Сколе и Залещики.
Об этом говорится в рейтинге «Е-data».
У Нетишина (Хмельницкая обл.) результат 93,7%, в Сколе (Львовская обл.) – 90,4%, третьи – Залещики (Тернопольская обл.) – 90,1%. В конкурсе приняли участие 447 городов. «Е-data Рейтинг» проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.
По его итогам, можно сделать вывод, что маленькие города – компактные, мобильные, быстрее реагируют на запросы и более четко и прозрачно отчитываются перед своими гражданами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП в 2018 годуВчера, 15:00 - 935 9
Религиозные организации в 2017 г. нарастили потребление газа на 12%Вчера, 13:00 - 849 6
НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования2 ч. назад - 518 3
Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр3 ч. назад - 980 3
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4389 3
Назвали наиболее стрессовые профессииВчера, 16:00 - 4001 3
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Honda возрождает внедорожник PassportВчера, 23:00 - 2052
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу6 ч. назад - 1942
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Позавчера, 15:10 - 1387
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1053
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1524 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1022
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2464 3
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Газ для населення може подорожчати з квітняОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)