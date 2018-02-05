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Обнародован рейтинг финансовой прозрачности городов нашей страны

Обнародован рейтинг финансовой прозрачности городов нашей страны

Обнародован рейтинг финансовой прозрачности городов нашей страны. Наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются города Нетишин, Сколе и Залещики.

Об этом говорится в рейтинге «Е-data».

У Нетишина (Хмельницкая обл.) результат 93,7%, в Сколе (Львовская обл.) – 90,4%, третьи – Залещики (Тернопольская обл.) – 90,1%. В конкурсе приняли участие 447 городов. «Е-data Рейтинг» проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.

По его итогам, можно сделать вывод, что маленькие города – компактные, мобильные, быстрее реагируют на запросы и более четко и прозрачно отчитываются перед своими гражданами.

По материалам УБР
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