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Intel решила продать свое AR-подразделение

Intel решила продать свое AR-подразделение

Компания Intel, по некоторой информации, продает контрольный пакет акций своего бизнес-подразделения, работающего с технологией дополненной реальности. Судя по всему, планам корпорации уже в этом году выпустить смарт-очки под брендом Vaunt, сбыться не суждено, пишет Bloomberg.

Intel надеется продать свой AR-бизнес за $350 млн, сказал Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Планы компании не являются публичными, сообщает агентство. Представитель Intel отказался от комментариев. Подразделение, которое предположительно планируется продать, разрабатывает смарт-очки, подключающиеся к смартфону по Bluetooth. Пользователи смогут видеть информацию с помощью лазерного луча, отражающегося от линз.

Выпуском продукта должна была заниматься тайваньская компания Quanta Computer. Внутри Intel технология известна как Superlite, но бизнес, который будет продан, скорее всего, будет называться Vaunt.

Intel уже отказалась от некоторых своих потребительских продуктов, когда ей не удалось добиться успеха на рынке носимых устройств. Теперь компания намерена привлекать инвесторов, которые могут внести вклад в этот бизнес, имея надежные каналы продаж, отраслевые или дизайнерские знания, вместо обычных финансистов.

По оценкам Goldman Sachs, мировой рынок оборудования для дополненной и виртуальной реальности может оцениваться в сумму до $110 млрд к 2025 году, при этом выручка от профильного программного обеспечения составит еще $72 млрд.

По материалам hightech.fm
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