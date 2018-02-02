Эксперты подсчитали, сколько Россия тратит на Крым

Аннексированный полуостров “съедает” пятую часть российского бюджета, выделенного на все регионы. Также из-за санкций РФ теряет до 50 миллиардов долларов в год.
Россия тратит на Крым не менее 2,3 миллиарда долларов в год. При этом потери РФ из-за аннексии полуострова составляют от десяти до 50 миллиардов долларов в год, пишет аналитическое издание EurasiaNet.
При этом, в ближайшие годы размер прямой финансовой помощи Москвы Крыму будет только расти.
“Крым станет одной из самых дотационных территорий, а потенциала для заработка денег своими силами у него нет”, – отмечают аналитики.
На основе данных российского Минфина издание подсчитало, что с 2015 за три года аннексированный Крым потратил 297,5 миллиарда рублей, полученных от России на дотации, субсидии и субвенции. К тому же, в 2014 году сразу после аннексии РФ дала Крыму почти 13 миллиардов рублей.
Кроме того, в Крым поступили 172 миллиарда рублей от российской госпрограммы “Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя”.
Аналитки отмечают, что объем поддержки регионов из бюджета России в 2017 году составил 612,8 миллиарда рублей, а значит, что Крым получил пятую часть.
Кроме того, эксперты указывают на косвенные потери России после аннексии Крыма. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин в 2015 году прогнозировал, что в ближайшие 3-4 года Россия потеряет до 150-200 миллиардов долларов.
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