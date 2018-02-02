Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 156 0

Разработан дисплей на квантовых точках, передающий миллиард цветов

Разработан дисплей на квантовых точках, передающий миллиард цветов

Международная команда инженеров разработала новую технологию создания дисплеев на квантовых точках для телевизоров HD и экранов мобильных устройств. Открытие исследователей заключается в том, что когда квантовые точки — фрагменты полупроводника из перовскитов — собраны вместе, их свечение увеличивается, как и спектр возможных цветов. Это позволит в десятки раз увеличить цветоразрешение дисплеев.

Это открытие было сделано учеными Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) вместе с коллегами из Швейцарии, США и Тайваня, которые изготовили квантовые точки с содержанием перовскитового материала MAPbBr3. Они обнаружили, что если расположить материалы в ламеллярной структуре — тонкими, перемежающимися слоями — человеческий глаз будет реагировать на видимый свет очень активно. По мнению исследователей, это означает, что материал переизлучает большой объем абсорбированного света и создает очень яркие цвета. Такой процесс они назвали излучением, вызванным агрегацией.

Благодаря этому открытию число цветов дисплея может увеличиться многократно. На практике это означает возникновение нового типа HD-дисплеев, до появления которых на полках магазинов осталось 3-4 года, считает Элтон Сантос, руководитель исследовательской группы. Кроме того, перовскитовые наноструктуры излучают свет очень быстро и позволяют значительно снизить потребление энергии.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018