Разработан дисплей на квантовых точках, передающий миллиард цветов

Международная команда инженеров разработала новую технологию создания дисплеев на квантовых точках для телевизоров HD и экранов мобильных устройств. Открытие исследователей заключается в том, что когда квантовые точки — фрагменты полупроводника из перовскитов — собраны вместе, их свечение увеличивается, как и спектр возможных цветов. Это позволит в десятки раз увеличить цветоразрешение дисплеев.
Это открытие было сделано учеными Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) вместе с коллегами из Швейцарии, США и Тайваня, которые изготовили квантовые точки с содержанием перовскитового материала MAPbBr3. Они обнаружили, что если расположить материалы в ламеллярной структуре — тонкими, перемежающимися слоями — человеческий глаз будет реагировать на видимый свет очень активно. По мнению исследователей, это означает, что материал переизлучает большой объем абсорбированного света и создает очень яркие цвета. Такой процесс они назвали излучением, вызванным агрегацией.
Благодаря этому открытию число цветов дисплея может увеличиться многократно. На практике это означает возникновение нового типа HD-дисплеев, до появления которых на полках магазинов осталось 3-4 года, считает Элтон Сантос, руководитель исследовательской группы. Кроме того, перовскитовые наноструктуры излучают свет очень быстро и позволяют значительно снизить потребление энергии.
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