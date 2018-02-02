Климкин пригрозил санкциями Adidas и Volkswagen

Украина может применить санкции против немецких компаний Volkswagen и Adidas за работу в оккупированном Крыму. Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“В международных отношениях мы полагаемся на последовательное отношение мирового сообщества. Любая попытка обойти санкции, введенные в результате аннексии Крыма, должна быть наказана по закону. Мы имеем широкий спектр правовых механизмов, которые можем использовать”, – сказал Климкин.

Министр отметил, что пока Украина определяется с мерами в ответ на действия компаний.

“Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Пока не могу раскрыть детали, поскольку в этом отношении требуется определенная конфиденциальность”, – добавил Климкин.