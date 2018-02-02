Jaguar испытал электрический кроссовер I-PACE SUV в арктических условиях недалеко от города Арьеплуг (Швеция). При температуре -40°С автомобиль смог зарядиться на 80% за 45 минут, пишет Mashable.

Пользователи электромобилей уже не раз испытывали их в морозы. Например, тот же Nissan Leaf в Украине при −30°С заводился даже лучше бензинового автомобиля.

Судя по всему, испытания Jaguar в арктических условиях также прошли успешно. И хотя компания не опубликовала данных о результатах, I-PACE определенно смог завестись и даже выделывать трюки на снежной трассе.

Тем не менее, любая батарея на морозе служит меньше, в чем уже давно могли убедиться пользователи смартфонов. Tesla в прошлом году предупреждала об этом и выпустила обновление своего софта, которое позволяет прогревать аккумулятор перед поездкой в холодную погоду.

По словам представителей Jaguar, I-PACE смог зарядиться при -40°С на 80% всего за 45 минут. Функцию прогрева батареи обещают установить и в Jaguar: это можно будет сделать с помощью приложения, пока автомобиль подключен к зарядке. Таким образом, низкая температура не будет влиять на дальность поездки.

В прошлом году I-PACE проехал 200 миль по трассе в Калифорнии, что неплохо. Для сравнения, дальность езды у Tesla Model X составляет 237-295 миль.