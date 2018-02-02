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Airbus A321neo увеличенной дальности совершил первый полет

Airbus A321neo увеличенной дальности совершил первый полет

Новый ремоторизованный узкофюзеляжный самолет Airbus A321neo увеличенной дальности (LR) совершил первый полет.

Как сообщил авиастроитель, сертификация воздушного судна в Европе и США запланирована на II квартал 2018 года, а ввод машины в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018-го.

Самолет, оснащенный двигателями CFM LEAP-1A, вылетел из аэропорта Гамбурга утром 31 января. В рамках сертификационных испытаний всего он должен налетать около 100 часов, в том числе совершить трансатлантический перелет.

Благодаря измененной конфигурации дверей, A321neo LR может вмещать до 240 пассажиров. Самолет имеет увеличенную максимальную взлетную массу 97 т и третий дополнительный топливный бак, который повышает дальность полета до 7400 км против 6850 км у A321neo.

Это открывает для авиакомпаний, в том числе для лоукостеров, новые возможности на дальнемагистральных перелетах. В частности, А321neo LR позволит добавить операторам в маршрутную сеть дальнемагистральные маршруты без использования широкофюзеляжных ВС.

Справка Finance.ua:

  • Airbus анонсировал модификацию A321neo еще в 2014 году.
  • Самолет предназначен в том числе для замены Boeing 757.
По материалам Центр транспортных стратегий
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