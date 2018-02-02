Airbus A321neo увеличенной дальности совершил первый полет

Новый ремоторизованный узкофюзеляжный самолет Airbus A321neo увеличенной дальности (LR) совершил первый полет.

Как сообщил авиастроитель, сертификация воздушного судна в Европе и США запланирована на II квартал 2018 года, а ввод машины в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018-го.

Самолет, оснащенный двигателями CFM LEAP-1A, вылетел из аэропорта Гамбурга утром 31 января. В рамках сертификационных испытаний всего он должен налетать около 100 часов, в том числе совершить трансатлантический перелет.

Благодаря измененной конфигурации дверей, A321neo LR может вмещать до 240 пассажиров. Самолет имеет увеличенную максимальную взлетную массу 97 т и третий дополнительный топливный бак, который повышает дальность полета до 7400 км против 6850 км у A321neo.

Это открывает для авиакомпаний, в том числе для лоукостеров, новые возможности на дальнемагистральных перелетах. В частности, А321neo LR позволит добавить операторам в маршрутную сеть дальнемагистральные маршруты без использования широкофюзеляжных ВС.

Справка Finance.ua:

Airbus анонсировал модификацию A321neo еще в 2014 году.