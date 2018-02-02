Прогноз валютного рынка в Украине на февраль

Курс гривны в феврале будет колебаться в диапазоне 27,25-28,5 грн за доллар. В начале месяца повысится спрос на валюту со стороны инвесторов-нерезидентов, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Эксперты отмечают, что периодически курс гривны будет под давлением от возмещения НДС, из-за чего экспортеры сокращают объемы продажи валюты.

Укрепиться ниже 27 грн за доллар гривна может в случае возобновления сотрудничества с МВФ или роста евро на мировых рынках.

«В конце месяца поддержку гривне окажет сезонный фактор – снижение спроса на валюту со стороны критического импорта. В свою очередь аграрии, при благоприятных погодных условиях, будут готовиться к посевной, и заводить иностранную валюту в страну», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

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С его слов, действия НБУ по повышению учетной ставки оказались жесткими, в результате чего была связана гривневая ликвидность и, соответственно, ограничены возможности для спекуляций. При этом, в случае сохранения инфляционного давления, регулятор намерен и далее ужесточать денежно-кредитную политику.

“Спекуляции вокруг долга «Януковича» и сотрудничества с МВФ сохранят свое влияние на рынок, однако для их полноценной реализации недостаточно ликвидности. По крайней мере, в феврале. С учетом накопленных резервов НБУ, и при возобновлении кредитования Фонда, а значит, и доступе к открытым рынкам капитала, вопросы по финансированию долга могут быть и вовсе сняты”, – говорят в ГК FOREX CLUB.

Важным фактором притока валюты также может стать приватизация, под которую инвесторы, в том числе резиденты из оффшорных зон, будут заводить капиталы.

Поддержку гривне окажут позитивные тенденции на основных экспортных направлениях Украины, а также рост евро на мировых рынках.

По прогнозам экспертов, средний курс продажи наличного евро в Украине до конца февраля может колебаться в диапазоне 33,5–35 грн за евро.