Назвали самый дешевый автомобиль иностранного производства в Украине

Самый дешевый автомобиль иностранного производства в Украине – хэтчбек Ravon R2. Он стоит 193 тыс. грн.
Авто производят в Узбекистане на совместном с General Motors предприятии. На украинский рынок он вышел в 2016-м, пишет mashyna.
Модель построили на базе автомобиля Chevrolet Spark. Ravon R2 оснастили 1,25 литровым бензиновым двигателем. Его мощность 85 л.с. Он отвечает экологической норме Евро 5.
Самым дешевым легковым автомобилем на украинском рынке остается отечественный ЗАЗ Sens. Авто в стандартной комплектации стоят от 175 тыс. грн.
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