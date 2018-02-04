Аpple похвасталась рекордной прибылью

В сети ходило много слухов о замедлении продаж iPhone X. Поэтому многие пользователи и специалисты рынка с нетерпением ожидали обнародования финансовых результатов Apple и статистики продаж американского производителя. И сегодня это наконец-то произошло.
Похоже, что проблемы iPhone X оказались сильно преувеличены. И первый квартал нового финансового года принёс купертиновцам доход $88,3 млрд и чистую прибыль в $20,1 млрд ($3,89 на акцию) по сравнению с гораздо более скромными $78,4 и $17,9 млрд ($3,36 на акцию), полученными Apple годом ранее. А особенно важно то, что доход Apple и прибыль компании в расчёте на акцию оказались самыми высокими за всю историю компании.
В первом квартале фискального года Apple поставила 77,3 млн iPhone, что немного меньше 78,3 млн смартфонов, отгруженных купертиновцами в аналогичном квартале прошлого года. Поставки iPad выросли с 13,1 до 13,2 млн планшетов, а продажи Mac упали с 5,4 до 5,1 млн компьютеров.
В Apple особо отмечают, что компания получила самый высокий доход от продаж iPhone.
А новый iPhone X превзошёл даже самые смелые ожидания компании и с момента своего появления каждую неделю неизменно становился самым продаваемым смартфоном Apple. Что касается второго квартала 2018 фискального года, то в Apple рассчитывают, что он принесёт компании доход на уровне $60-62 млрд.
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