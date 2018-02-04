Названы самые дорогие винные лоты на аукционах 2017 года

В прошлом году аукционный дом Christie’s провел 16 винных живых аукционов по всему миру, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание Decanter.
Так, в Великобритании наиболее дорогим лотом был ящик из 12 бутылок вина Domaine de la Romanée-Conti“s Romanée-Conti 1988, проданный в сентябре на аукционе “Самых лучших и самых редких вин” за 198 тыс. фунтов стерлингов (около $272 тыс., — ред.).
Второе место занял лот из 12 бутылок Château Cheval-Blanc 1947, реализованный в декабре на аукционе “Самых лучших и самых редких вин” в Лондоне за 168 тыс. фунтов стерлингов (около $230 тыс., — ред.).
В ТОП-10 винных лотов вошли вина из Бургундии — Domaine de la Romance-Conti (DRC): три лота Romanée-Conti 1988, один лот Romanée-Conti 1991 и La Tâche 1996.
Самым дорогим вином аукциона Christie’s в Нью-Йорке было DRC“s Montrachet 1990, 12 бутылок которого “ушли” за 104,1 тыс. долл. Там же были проданы три бутылки DRC“s Romanée-Conti 1990. Цена на них в ходе торгов достигла $98 тыс.
А за лот Château Cheval-Blanc 1947 была заплачена самая высокая цена на аукционах Christie’s в Гонконге. На торгах в мае за 12 бутылок этого вина покупатель отдал $203,7 тыс.
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