Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1069 0

Ученые открыли новый способ остановки света

Ученые открыли новый способ остановки света

Свет, который движется в вакууме со скоростью 300 000 км/с, можно замедлить и даже остановить, поймав в кристалл или ультрахолодное облако атомов. В новом исследовании Израильского технологического института ученые теоретически продемонстрировали новый способ остановки света в «особых точках», в которых два состояния света соединяются в волноводы с определенным типом симметрии.

В отличие от большинства других методов остановки света, этот можно настроить на работу с широким спектром частот и диапазонов, что является важным преимуществом для практического применения замедленного света.

По словам ученых, особые точки можно создавать в волноводах непосредственно, меняя параметры так, чтобы два состояния света соединились в одно. Хотя свет останавливается в этих особых точках, в большинстве систем большая часть его при этом теряется. Исследователи показали, что эта проблема может быть решена при помощи волноводов с симметрией четности-времени, поскольку эта симметрия обеспечивает равновесие прибыли и убытка. В результате, когда свет приближается к особой точке, его интенсивность остается постоянной.

Для того чтобы запустить движение света обратно и поднять его скорость до обычной, эти параметры прибыли и убытка надо обратить. Наиболее важным свойством нового метода является то, что особые точки можно приспособить для работы с любой частотой света, опять же настроив эти параметры.

Ученые считают, что этот метод может применяться для других типов волн, помимо света, например, звуковых. Они намерены исследовать эти возможности в будущем, сообщает Phys.org.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018