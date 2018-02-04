Ученые открыли новый способ остановки света

Свет, который движется в вакууме со скоростью 300 000 км/с, можно замедлить и даже остановить, поймав в кристалл или ультрахолодное облако атомов. В новом исследовании Израильского технологического института ученые теоретически продемонстрировали новый способ остановки света в «особых точках», в которых два состояния света соединяются в волноводы с определенным типом симметрии.
В отличие от большинства других методов остановки света, этот можно настроить на работу с широким спектром частот и диапазонов, что является важным преимуществом для практического применения замедленного света.
По словам ученых, особые точки можно создавать в волноводах непосредственно, меняя параметры так, чтобы два состояния света соединились в одно. Хотя свет останавливается в этих особых точках, в большинстве систем большая часть его при этом теряется. Исследователи показали, что эта проблема может быть решена при помощи волноводов с симметрией четности-времени, поскольку эта симметрия обеспечивает равновесие прибыли и убытка. В результате, когда свет приближается к особой точке, его интенсивность остается постоянной.
Для того чтобы запустить движение света обратно и поднять его скорость до обычной, эти параметры прибыли и убытка надо обратить. Наиболее важным свойством нового метода является то, что особые точки можно приспособить для работы с любой частотой света, опять же настроив эти параметры.
Ученые считают, что этот метод может применяться для других типов волн, помимо света, например, звуковых. Они намерены исследовать эти возможности в будущем, сообщает Phys.org.
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