Рынок криптовалюты обваливается

Стоимость криптовалюты биткоин за последние сутки упала на 5,1% и торгуется ниже 9000 долларов за монету.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
По состоянию на 9:00 биткоин торгуется на уровне 8,590 тыс. долларов за монету.
В пятницу утром 99 из 100 крупнейших криптовалют показывают снижение.
За последний месяц криптовалюта упала более чем в два раза. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.
По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.
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