Миллион пользователей отказались от Facebook

Популярная социальная сеть Facebook, которая на днях запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов, потерпела крупнейший в своей истории спад посетителей из США и Канады.
По результатам квартального отчета, социальная сеть лишилась миллиона пользователей,
В последние три месяца 2017 года их было 184 миллиона в день, тогда как в этот же период прошлого года – 185. Марк Цукерберг сообщил, что теперь общая масса людей ежедневно проводит в Facebook на 50 миллионов часов меньше, чем раньше.
Причиной падения статистики стали недавние изменения в политике, в частности, снижение показов развлекательных видео.
Цель данного шага – перенести фокус c пассивного потребления контента на развитие сообществ и качественных связей между людьми.
Основателя крупнейшей международной соцсети вовсе не беспокоит отток посетителей – Цукерберг убежден, что изменения пойдут на пользу группам и предприятиям в долгосрочной перспективе.
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