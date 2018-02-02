Миллион пользователей отказались от Facebook

Популярная социальная сеть Facebook, которая на днях запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов, потерпела крупнейший в своей истории спад посетителей из США и Канады.

По результатам квартального отчета, социальная сеть лишилась миллиона пользователей, пишет “Сегодня”.

В последние три месяца 2017 года их было 184 миллиона в день, тогда как в этот же период прошлого года – 185. Марк Цукерберг сообщил, что теперь общая масса людей ежедневно проводит в Facebook на 50 миллионов часов меньше, чем раньше.

Причиной падения статистики стали недавние изменения в политике, в частности, снижение показов развлекательных видео.

Цель данного шага – перенести фокус c пассивного потребления контента на развитие сообществ и качественных связей между людьми.

Основателя крупнейшей международной соцсети вовсе не беспокоит отток посетителей – Цукерберг убежден, что изменения пойдут на пользу группам и предприятиям в долгосрочной перспективе.