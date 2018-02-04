Почти в Европе: цены на продукты достигли европейских

В Украине цены на продукты практически сравнялись с европейскими и продолжают расти, и все это на фоне того, что зарплаты у украинцев остаются одними из самых низких в Европе.

Так, к примеру, цены в польских супермаркетах на молоко 3,2% жирности составляют 2,20 злотых за 1 л (более 18 грн), яйца среднего размера стоят 6 злотых за десяток (около 50 грн).

В самом дешевом супермаркете Германии килограмм курятины стоит меньше 1 евро, яйца — 1 евро 30 центов. Руккола – меньше половины евро (примерно 15 грн).

Фрукты в польских супермаркетах гораздо дешевле, чем в киевских.

Эксперты отмечают, что украинцы большую часть своих доходов тратят на еду, в то время как в Европе на это у граждан уходит около 20% дохода. При этом средняя зарплата в Украине составляет 18% от средних заработков в Польше, 7,5% – от заработков во Франции и 62% – в Беларуси.

Рост цен в последние годы происходил потому, что после подписания Ассоциации с ЕС был нарушен паритет между низкими зарплатами и ценами на энергоносители, услуги ЖКХ, которые дотируются за счет государства, и было отменено госрегулирование цен на социальные продукты.