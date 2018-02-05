Названы самые популярные авиакомпании в Украине (инфографика)

Украэрорух назвал авиакомпании, которым предоставил наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания в 2017 году.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.
Первое место заняла компания МАУ, которая осуществила 57 205 полетов, что на 16,4% больше, чем в прошлом году.
На втором месте “Turkish Airlines” – 27 606 полетов, что на 20,4% больше, чем в 2016 году.
Белорусская “Belavia” осуществила 14 537 полетов в Украину. На 13,6% больше, чем в прошлом году, и третье место.
Четвертую строчку заняла “LOT Polish Airlines” – 12 756 полетов и плюс 28,8%.
Замыкает пятерку лоукост “Wizz Air Hungary LLC” – 8832 полета, что на 57% больше, чем в прошлом году.
В топ-10 также вошли “Wind Rose” – 8162 полета (+131,9%), “Pegasus” – 5825 полетов (+35,8%), “Air Moldova” – 5527 полетов (+31,0%), “Azur Air Ukraine “- 4607 полетов (+13,1%) и” Austrian Airlines AG “- 3751 полет (+17,0%).
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