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Облачный ИИ станет главным трендом ближайшего будущего

Облачный ИИ станет главным трендом ближайшего будущего

Китайские и американские ИТ-гиганты готовятся к решающему противостоянию, которое может определить будущее искусственного интеллекта. Alibaba, Tencent и Baidu сразятся с Amazon, Google и Microsoft за право предоставлять другим компаниями и разработчикам услуги ИИ онлайн, через облачные сервисы.

На конференции EmTech в Пекине президент технического комитета Alibaba Ван Цзянь заявил, что облачный ИИ станет главным трендом ближайшего будущего. «Я убежден, что ИИ или машинное обучения станет главным потребителем приложений в облаке, — сказал он. — Это откроет множество сценариев развития». Того же мнения придерживается и научный руководитель Amazon Web Services Анимашри Анандкумар. «Сейчас проведение экспериментов с ИИ требует огромных вычислительных ресурсов, — говорит она. — Облако — это способ демократизировать ИИ, потому что каждый сможет получить доступ к его мощностям».

Также Анандкумар намекнула на международные амбиции Amazon: «Другой аспект демократизации искусственного интеллекта — в его глобализации. Как мы предоставим каждому возможность развития на местных рынках и как обеспечим качественную поддержку для представителей других языков и культур?»

Облачные провайдеры стремятся превзойти друг друга во все более изощренных функциях машинного обучения, поскольку ставка в этой гонке — доминирующее положение в области, которая имеет все шансы стать следующей важнейшей компьютерной парадигмой.

По материалам Финансовый клуб
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