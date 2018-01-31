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Минфин разблокировал выплаты субсидий в Украине

Минфин разблокировал выплаты субсидий в Украине

Министерство финансов Украины решило проблемы с возмещением предприятиям ЖКХ льгот и субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, расчет субсидий по всей Украине остановился из-за нового механизма, который Минфин ввел 4 января. Минфин уверяет, что технические проблемы решены.

“Минфин предоставил разъяснения казначейству относительно перечисления субвенции по предоставлению льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг”, – говорится в сообщении Минфина.

В Минфине также отметили, что начался процесс подготовки ко второму этапу введения “монетизации” льгот и субсидий.

“Будет предложен механизм прямого перечисления субвенции в части оплаты квартирной платы и других услуг непосредственно на счета получателей льгот и субсидий, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги”, – заявили в министерстве.

На этом этапе монетизации расчеты с ОСМД и ЖСК будут осуществляться через счета, открытые в учреждениях банков, а с бюджетными учреждениями – через специальные регистрационные счета, открытые в органах казначейства.

По материалам Сегодня
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