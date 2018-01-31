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Насиров отреагировал на свое увольнение

Насиров отреагировал на свое увольнение

Роман Насиров отреагировал на свое увольнение с должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом он написал в Facebook.

Насиров заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.

“Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же как и мое отстранение в прошлом году. Было странно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ”, – написал он.

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“А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этой должности. …Далее – докажу незаконность и необоснованность увольнения”, – заявил экс-чиновник.

Справка Finance.ua:

  • В январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова.
    На должность главы ГФС (по результатам открытого конкурса) Насиров был назначен 5 мая 2015 года.
  • 2 марта 2017 года Насиров был задержан в клинической больнице “Феофания” в рамках уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с нардепом-беглецом Александром Онищенко.
  • 3 марта 2017 года решением Кабмина Насиров был отстранен от должности главы ГФС на время расследования. Его обязанности временно возложены на заместителя Мирослава Продана.
По материалам Газета по-Украински
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